Курьер мошенников из Иркутска залип в уголовку в Архангельской области

Прокурором Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемый, являясь студентом одного из техникумов Иркутской области, решил поправить свое финансовое положение путем обмана граждан совместно с неустановленными лицами, которые осуществляли телефонные звонки жителям Красноборского района Архангельской области и, представляясь сотрудниками инвестиционной компании, сообщали заведомо ложные сведения о возможности получения высоких доходов от торговли на бирже.

Полученные таким образом денежные средства обналичивались и похищались. Для участия в преступлении обвиняемый оформил на свое имя банковскую карту и передал соответствующие реквизиты соучастникам.

Находясь под воздействием обмана участников преступной группы 57-летний житель Красноборского района в ноябре 2024 года оформил кредиты на себя и свою супругу, после чего, будучи уверенным в осуществлении инвестиционной деятельности, перечислил на банковский счет обвиняемого 545 тыс. рублей. Похищенные денежные средства находясь в г. Иркутске обвиняемый обналичил и, за вычетом своей доли, передал неустановленным соучастникам.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, на его автомобиль в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест.

Санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Иркутска для рассмотрения по существу.

(фото с https://ok.ru)