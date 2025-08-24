Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Курьер мошенников из Иркутска залип в уголовку в Архангельской области

Прокурором Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемый, являясь студентом одного из техникумов Иркутской области, решил поправить свое финансовое положение путем обмана граждан совместно с неустановленными лицами, которые осуществляли телефонные звонки жителям Красноборского района Архангельской области и, представляясь сотрудниками инвестиционной компании, сообщали заведомо ложные сведения о возможности получения высоких доходов от торговли на бирже. 

Полученные таким образом денежные средства обналичивались и похищались. Для участия в преступлении обвиняемый оформил на свое имя банковскую карту и передал соответствующие реквизиты соучастникам.

Находясь под воздействием обмана участников преступной группы                    57-летний житель Красноборского района в ноябре 2024 года оформил кредиты на себя и свою супругу, после чего, будучи уверенным в осуществлении инвестиционной деятельности, перечислил на банковский счет обвиняемого 545 тыс. рублей. Похищенные денежные средства находясь в г. Иркутске обвиняемый обналичил и, за вычетом своей доли, передал неустановленным соучастникам.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, на его автомобиль в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест.

Санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Иркутска для рассмотрения по существу.

(фото с https://ok.ru

07 октябрь 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (93)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20