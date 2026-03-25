В Новодвинске девочка из Центра "Вера" получила серьезные травмы

Прокуратурой г. Новодвинска взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки.

Прокуратура провела проверку соблюдения прав получателей услуг

ГБСУ «Центр социальной поддержки и реабилитации для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Вера», в ходе которой выявлены признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что 12-летняя воспитанница ГБУ «Новодвинский центр содействия семейному устройству» получила тяжкий вред здоровью при оказании ей социальных услуг в ГБСУ «Центр социальной поддержки и реабилитации для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Вера».

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в ГБСУ «Центр социальной поддержки и реабилитации для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Вера», кроме того направила материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре г. Новодвинска.