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В Новодвинском детском доме-интернате нагло обворовывали воспитанников

Прокуратурой г. Новодвинска в ГБСУ СОССЗН «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения имущественных прав воспитанников.

Установлено, что администрацией учреждения с банковских счетов трех воспитанников, которые находятся на полном государственном обеспечении, незаконно сняты денежные средства в размере более 50 тыс. рублей на приобретение одежды, медикаментов и другие нужды.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратурой г. Новодвинска директору учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, заместитель директора привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, однако денежные средства на счета воспитанников не возвращены.

Прокурор г. Новодвинска в защиту прав воспитанников обратился в суд с иском о взыскании денежных средств с ГБСУ СОССЗН «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии». Иск находится на рассмотрении в суде.

08 июнь 09:08 | : Скандалы

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