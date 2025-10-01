Вверх
Девушке-конюху из Архангельска вчинили крупный штраф

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора конюху спортивного комплекса. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

 Следствием и судом установлено, что обвиняемая, не имея навыков, опыта и квалификации в тренерской среде, по личной инициативе на территории спортивного комплекса, в котором работала конюхом, за денежное вознаграждение оказывала услуги в виде индивидуальных занятий на лошадях.  В результате оказания обвиняемой услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, 12-летняя девочка на конной тренировке не удержалась в седле, упала с лошади и ударилась спиной об ограждение конного манежа, получив серьёзные травмы, расценивающиеся как причинившие тяжкий  вред здоровью.

 Подсудимая признала свою вину. На основании судебного решения в пользу потерпевшей взыскано полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. 

 Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000  рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

14 ноябрь 10:22 | : Происшествия

