Дети из новодвинского спеццентра "ВЕРА" ищут скрепы... в вере

Божественная литургия прошла в новодвинском Центре социальной поддержки и реабилитации для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Вера». Богослужение в домовом храме блаженной Матроны Московской совершил благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков.

На службе молились воспитанники и сотрудники центра.

Детский дом-интернат был основан в 1992 году. С 27 апреля 2024 года переименован в ГБУ АО «Центр социальной поддержки и реабилитации для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии "ВЕРА"». В центре проживают 143 ребенка с ограниченными возможностями. Возраст детей — от 4 до 18 лет. В социальном учреждении работают 235 сотрудников, они предоставляют социальные услуги и медицинскую, педагогическую, психологическую, трудовую, творческую, физкультурно-оздоровительную и спортивную реабилитацию, а также социально-правовую помощь.

Напомним, что в бывшем доме-интернате в 2005 году была создана молитвенная комната в честь святой блаженной Матроны Московской, в 2014-м ее переоборудовали в домовый храм.