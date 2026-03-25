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У жадного жителя Поморья приставы арестовали гараж

Судебные приставы Архангельской области арестовали гараж у должника, накопившего долг по алиментам. 

            Судебными приставами ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району ведётся исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина обязан выплачивать на содержание 11-летнего сына алименты в размере четверти своих доходов.

            Полгода назад должник уволился с предыдущего места работы и выплаты ребёнку прекратились. Однако отсутствие дохода не является уважительной причиной для неуплаты алиментов. В этом случае задолженность рассчитывается исходя из размера средней заработной платы по России. Так образовался долг почти 140 тысяч рублей.

            Судебный пристав в рамках исполнительного производства проверила имущественное положение должника и установила, что тот является собственником гаража площадью более 21 кв метра. Недвижимость неплательщика была арестована.

            После проведения процедуры оценки гараж передадут на принудительную реализацию. Если, конечно, должник не предпримет мер к погашению долга перед сыном. Кстати, первый шаг на этом пути мужчина уже сделал: он устроился на работу. Теперь задолженность и текущие алименты будут удерживаться из его зарплаты.

            Сейчас в регионе проходит акция «Судебные приставы — детям», в рамках которой усилена работа с неплательщиками алиментов, в том числе и по аресту принадлежащего должникам имущества. Помните, алименты — это не наказание, а обеспечение достойных условий для жизни и развития ребёнка.

05 июнь 11:11 | : Происшествия

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