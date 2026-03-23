Житель Коряжмы расплатился по алиментам только под угрозой судимости

Житель г. Коряжмы полностью погасил долг перед сыном после возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов.

Судебными приставами ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району ведётся исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов в размере половины прожиточного минимума. Несмотря на обязанность по содержанию несовершеннолетнего ребёнка, 33-летний мужчина после увольнения с работы перестал материально поддерживать сына, в результате чего образовалась задолженность порядка 50 тысяч рублей.

Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП и назначенное наказание в виде 50 часов обязательных работ не заставило должника вспомнить о родительских обязанностях.

В отношении нерадивого отца дознаватель ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району возбудил уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Только тут должник осознал всю серьёзность перспективы получить судимость и связанных с этим негативных последствий. В кратчайшие сроки долг по алиментам вместе с исполнительским сбором был погашен. Уголовное дело прекращено.

В рамках информационной акции «Судебные приставы — детям» сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминают, что алименты — это не наказание и не повинность, а обеспечение достойной жизни своему ребёнку.

