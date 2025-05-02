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Должник по алиментам из Красноборска стал пешеходом

В Архангельской области судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль должника, уклоняющегося от уплаты алиментов на содержание дочерей.

На исполнении в ОСП по Красноборскому району находится исполнительное производство о взыскании с отца двух дочерей денежных средств на их содержание. Длительное время мужчина алименты не платит, накопив значительный долг. Неисполнение возложенной на него судом обязанности должник поясняет тем, что не может найти работу, живёт за счёт периодических неофициальных заработков, с которых перечисляет бывшей супруге незначительные суммы.

Но в соответствии с законодательством отсутствие работы не является уважительной причиной для того, чтобы не содержать своих детей. При этом долг по алиментам рассчитывается исходя из средней зарплаты в РФ, которая сейчас составляет почти 90 тысяч рублей. 

Должник был привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Также судебным приставом установлено, что в собственности у мужчины есть автомобиль отечественного производства, местонахождение которого он скрывал. Машину объявили в розыск. В ходе проведения разыскных мероприятий, проверки мест возможного нахождения транспортного средства, автомобиль был найден.

Движимое имущество было арестовано и оставлено должнику на ответственное хранение без права пользования. 

После оценки автомобиль будет передан на принудительную реализацию, вырученные от его продажи денежные средства пойдут на погашение долга перед детьми.

30 май 08:46 | : Происшествия

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