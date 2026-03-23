В аэропорту Архангельска задержан иностранец-нелегал с грузом... денег

На минувшей неделе в ОМВД России по городу Северодвинску Архангельской области с заявлением обратилась 75-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенничества.

Женщина рассказала, что некоторое время назад на её стационарный телефон позвонили якобы из поликлиники и убедили продиктовать паспортные данные для записи на флюорографию. Через несколько дней с пенсионеркой связался незнакомец, представившийся следователем. Он сообщил, что озвученными ею ранее персональными сведениями завладели некие злоумышленники, которые уже успели от её имени перевести крупную сумму денег на счёт террористической организации. Пожилую горожанку убедили, что в отношении неё возбуждено уголовное дело, а в квартире будет проведён обыск. Собеседник предупредил, что если в доме обнаружат денежные средства, то они будут конфискованы, и предложил выдать их самостоятельно, пообещав вернуть купюры после проверки. Данную информацию подтвердили и присоединившиеся к разговору «прокурор» и «адвокат».

Поверив в реальность происходящего, бабушка передала прибывшей к ней и назвавшей кодовой слово «сотруднице казначейства» пакет, в котором находились её накопления в сумме более шести миллионов рублей. Вечером потерпевшая рассказала о произошедшем сыну. Тогда она и узнала, что стала жертвой обмана.

Пенсионерка описала сотрудникам полиции приметы приезжавшей женщины. По горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска установили её личность и местонахождение. Выяснилось, что 73-летняя жительница города Архангельска сама была обманута телефонными аферистами.

Как оказалось, ранее злоумышленники убедили гражданку, что на её имя открыты счета, через которые переводятся деньги террористам. А пока специалисты пытаются «защитить» сбережения – попросили помочь пенсионерке, оказавшейся в похожей ситуации.

По указанию вербовщиков на такси женщина приехала в Северодвинск, забрала по указанному ей адресу пакет, после чего вернулась домой и передала его молодому человеку, выполнявшему в криминальной схеме роль курьера-посредника.

Злоумышленник, которым оказался неработающий 24-летний иностранный гражданин, по полученной ориентировке был задержан сотрудниками Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в здании аэропорта города Архангельска и доставлен в Следственное управление УМВД России по Архангельской области. При нём была обнаружена похищенная у северодвинской пенсионерки наличность, с которой он намеревался улететь в Санкт-Петербург для передачи соучастникам преступления.

По имеющейся информации, приезжий нашёл объявление о работе курьером в одном из мессенджеров. На территорию Российской Федерации он прибыл в конце апреля, после чего начал активно передвигаться по стране, выполняя задания кураторов. У полиции есть основания полагать, что молодой человек может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в Иркутске, Сургуте, Москве и Северной столице.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлено иностранец находился в нашей стране с нарушением миграционного законодательства – по прибытии он не оформил миграционную карту. За это он привлечён к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

Похищенные денежные средства возвращены потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.