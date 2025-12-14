Простая женщина и села Яренск передала мошенникам почти 15 млн рублей

В отделение МВД России по Ленскому району с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 45-летняя жительница села Яренск.

Женщина рассказала, что некоторое время назад ей на телефон пришло смс-оповещение о несанкционированном входе в ее личный кабинет на портале «Госуслуги» с просьбой позвонить по указанному номеру техподдержки сайта.

Ответивший на звонок мужчина представился сотрудником одного из правоохранительных ведомств. Он подтвердил факт взлома и сообщил, что, используя хранящиеся в личном кабинете данные, злоумышленники пытаются похитить сбережения северянки. Чтобы сохранить денежные средства, незнакомец посоветовал обналичить их и перевести на «безопасный счет».

Поверив в реальность происходящего, жительница Яренска на такси отправилась в соседний регион – в столицу Республики Коми Сыктывкар. Там она сняла со счета шесть миллионов рублей и передала наличные ожидавшему ее «инкассатору», назвавшему кодовое слово.

Затем женщине сообщили, что в «опасности» оказались и денежные средства, лежащие на счете ее несовершеннолетнего ребенка. Однако оказалось, что для распоряжения ими северянке требовалось разрешение органов опеки. Собеседник тут же нашел в сети Интернет подходящее объявление о продаже квартиры и помог жительнице Яренска составить предварительный договор купли-продажи. С этим документом она отправилась в госучреждение, где убедила сотрудников, что хочет приобрести недвижимость, и получила разрешение на снятие 4,5 миллионов рублей. Добавив к ним еще 500 тысяч, женщина вновь поехала в Сыктывкар и передала сверток с деньгами очередному курьеру.

Через некоторое время «правоохранитель» попросил жительницу Яренска оказать содействие в поимке злоумышленников, пытавшихся похитить ее накопления. Для этого необходимо было внести на специальный счет очередную крупную сумму. Женщина одолжила деньги у родственников и друзей и перечислила с помощью банкомата 3,5 миллиона рублей по указанным ей реквизитам.

Когда спустя несколько дней потребовалось перевести еще 1,5 миллиона, потерпевшая осознала, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию.

Общаясь со стражами порядка, женщина призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе, тем не менее не смогла вовремя распознать обман.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Не переводите денежные средства на сторонние счета, не передавайте их «курьерам» по указаниям, полученным в телефонном разговоре от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Понятия «безопасный счет» не существует! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас.