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Северодвинец слямзил плохо лежавший телефон

В дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о краже мобильного телефона обратилась местная жительница. Заявительница рассказала, что оставила гаджет в продуктовом магазине, расположенном на улице Ломоносова. Через некоторое время женщина вернулась за телефоном, но не обнаружила его на месте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – 40-летний северодвинец. Похищенный мобильный телефон изъят и возвращен владелице.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

21 март 14:43 | : Происшествия

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