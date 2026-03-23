Продавец комиссионки из Архангельска выгребал кассу

Октябрьский районный суд г. Архангельска  согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным  жителя областного центра  по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, в крупном размере).

Установлено, что осужденный с января по июнь 2025 года  трудился продавцом-приемщиком в сети комиссионных магазинов в г. Архангельске. Используя доверительное отношение руководства, он изготовил подложные договоры комиссии о приемке для реализации в магазине товаров и выдаче денежных средств за них, при этом денежные средства из кассы магазина забирал себе.

 Своими действиями обвиняемый похитил денежные средства в размере  свыше 400 тыс. рублей, причинив  ущерб в крупном размере.

Вину в совершении указанного преступления осужденный признал в полном объеме. 

Приговором суда  подсудимому назначено наказание в виде штрафа в сумме 250 тыс. рублей, с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

