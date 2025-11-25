Няндомский суд осудил попытку обмана участника СВО

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 23-летнего жителя г. Каргополя по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Установлено, что осужденный согласился выполнить просьбу своего знакомого, находящегося в зоне проведения СВО, о приобретении автомобиля стоимостью 830 тыс. рубле. Однако после получения указанной суммы, автомобиль не приобрел, больше половины денежных средств потратил по своему усмотрению на собственные нужды, а остальные денежные средства вернул потерпевшему по его требованию.

Вину в совершении преступления осужденный признал постностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о возмещении причиненного материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.