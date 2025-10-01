Архангелогородец испугался судимости и заплатил долги по алиментам

Возбуждение уголовного дела мотивировало архангелогородца выплатить долг по алиментам в пользу двоих детей.

Архангелогородец 1984 года рождения обязан перечислять на содержание сына и дочери по ½ доли прожиточного минимума каждому. Свои отцовские обязанности мужчина не исполнял, накопив долг в размере 120 тысяч рублей.

Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначенное судом наказание в виде 40 часов обязательных работ не заставили должника принять меры к трудоустройству и выплате алиментов.

Дознавателем ОСП по Ломоносовскому округу г. Архангельска в отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Угроза получить судимость заставила должника незамедлительно погасить задолженность перед детьми в полном объёме.

В соответствии с законодательством уголовное дело в отношении должника прекращено.