Архангелогородец испугался судимости и заплатил долги по алиментам

Возбуждение уголовного дела мотивировало архангелогородца выплатить долг по алиментам в пользу двоих детей.

            Архангелогородец 1984 года рождения обязан перечислять на содержание сына и дочери по ½ доли прожиточного минимума каждому. Свои отцовские обязанности мужчина не исполнял, накопив долг в размере 120 тысяч рублей. 

            Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначенное судом наказание в виде 40 часов обязательных работ не заставили должника принять меры к трудоустройству и выплате алиментов.

            Дознавателем ОСП по Ломоносовскому округу г. Архангельска в отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Угроза получить судимость заставила должника незамедлительно погасить задолженность перед детьми в полном объёме.

            В соответствии с законодательством уголовное дело в отношении должника прекращено. 

            

12 ноябрь 14:34 | : Происшествия

