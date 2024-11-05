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Житель Поморья расплатился с дочерью по алиментам и избежал суда

Житель Архангельской области полностью погасил долг по алиментам и избежал привлечения к уголовной ответственности.

Мужчина не платил алименты своей 8-летней дочери и накопил задолженность почти 80 тысяч рублей. За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка должник был привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.  Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но, отбыв наказание, мужчина продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

В отношении нерадивого отца дознавателем ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Осознав реальную перспективу получить судимость, должник поспешил оплатить имеющуюся задолженность перед дочерью в полном объёме. Кроме того, мужчина официально трудоустроился и предоставил судебному приставу информацию о месте работы. Алименты теперь будут удерживаться из заработной платы должника, а, значит, ребёнок будет получать материальную поддержку от отца регулярно. 

В соответствии с законодательством уголовное дело прекращено. 

27 ноябрь 12:33 | : Происшествия

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