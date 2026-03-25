Северодвинец перевел 20 тысяч рублей террористам: возбуждено уголовное дело

Сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области установили 39-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в финансировании террористического сообщества. По версии следствия, в 2024 году мужчина перевел более 20 тысяч рублей на счет запрещенной в РФ экстремистской организации.

По имеющимся данным, северодвинец использовал сервис добровольных пожертвований. Счет, на который ушли деньги, предназначался для сбора средств в пользу организации, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена на территории России.

На основании материалов ЦПЭ УМВД и РУФСБ России по Архангельской области следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу . В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Случай в Северодвинске не единичный. За последние месяцы в Архангельской области фиксируется рост выявления преступлений террористической направленности.

В апреле 2026 года в том же Северодвинске был задержан 59-летний местный житель, подозреваемый в публичном оправдании терроризма. Поводом стал комментарий, размещенный в открытом чате мессенджера.

В январе 2026 года региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Северодвинска, которого также заподозрили в публичном оправдании терроризма. В июне 2025 года мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарий, в котором поддерживал идеологию терроризма.

По данным правоохранительных органов, вербовка и финансирование террористических организаций все чаще происходят через интернет, а для переводов используются легальные платежные сервисы. Противодействие финансированию терроризма остается одним из приоритетных направлений работы регионального УМВД и УФСБ.