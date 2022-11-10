В Архангельске задержали двух наркопреступниц с товаром

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД в Архангельске возле одного из домов по улице Попова задержаны две местные жительницы 1992 и 1986 годов рождения.
По предварительным данным, обе являются наркозависимыми. Стремление получить очередную дозу запрещенных веществ подтолкнуло женщин к противоправной деятельности. Подозреваемые занимались распространением наркотиков в центральных округах Архангельска путем оборудования так называемых тайников-закладок. При задержании злоумышленницы попытались скрыться от сотрудников полиции и избавиться от части приготовленных к сбыту запрещенных веществ, однако были задержаны и доставлены в отдел полиции.
У «закладчиц» обнаружено и изъято порядка 40 свертков с веществом, которое по заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД признано наркотическим средством в крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.