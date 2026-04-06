Трагедия в Вельске: по вине матери в пожаре сгорел пятилетний ребенок

Прокуратура Вельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы г. Вельска, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия обвиняемая 15 апреля 2026 года, находясь в помещении частного дома по ул. Нечаевского в г. Вельске, в нарушение требований пожарной безопасности, оставила непотушенный тлеющий окурок сигареты в непосредственной близости с легковоспламеняемым мусором, сеном и другими горючими материалами, ушла из дома, оставив в нем закрытым своего пятилетнего сына.

В результате на веранде дома произошло возгорание, огонь распространился во внутренние помещения дома и в пожаре погиб малолетний ребенок.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Вельский районный суд.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.