Трагедия в Вельске: по вине матери в пожаре сгорел пятилетний ребенок

Прокуратура Вельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы г. Вельска, обвиняемой  по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия обвиняемая 15 апреля 2026 года, находясь в помещении частного дома по ул. Нечаевского в г. Вельске, в нарушение требований пожарной безопасности, оставила непотушенный тлеющий окурок сигареты в непосредственной близости с легковоспламеняемым мусором, сеном и другими горючими материалами, ушла из дома, оставив в нем закрытым своего пятилетнего сына. 

В результате на веранде дома произошло возгорание, огонь распространился во внутренние помещения дома и в пожаре погиб малолетний ребенок.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Вельский районный суд. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

28 май 08:47 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20