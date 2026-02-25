Пьющая архангелогородка рискует сесть в тюрьму за издевательства над сыном

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание, неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия обвиняемая в разные дни с 01.09.2025 по 07.02.2026 в квартире жилого дома на ул. Первомайская в г. Архангельске, в состоянии алкогольного опьянения применяла к своему малолетнему сыну физическое и психические насилие, а именно умышленно включала и на большой громкости прослушивала музыку на мобильном телефоне, нарушая покой и тишину в квартире, лишая сына сна, на его просьбы не реагировала, наносила неоднократно удары руками, ногами по различным частям тела сына − животу, голове, ногам, резко дергала его, скидывая со второго яруса кровати.

В один из дней указанного периода облила сына водой и разорвала на нем футболку.

Кроме того, женщина не обеспечивала малолетнего сына продуктами питания и готовой едой, в связи с чем потерпевший испытывал чувство голода, заведомо зная, что в квартире, где они проживали печное отопление, печи квартиры не топила.

В результате незаконных действий обвиняемой ребенок четыре раза уходил из дома, вынужденно проживая в такие дни у своего дедушки, а в период с 01.01.2026 постоянно проживая у него.

Вину обвиняемая признала в полном объеме.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения про существу.

