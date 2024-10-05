В Пинежском округе местный житель поджег пилораму в отместку ее хозяину

Вечером 20 сентября в ОМВД России «Пинежский» поступило сообщение о возгорании в поселке Сура пилорамы, принадлежащей одному из местных предпринимателей.

К месту происшествия, расположенному в 110 километрах от районного центра, незамедлительно выехали пожарные и сотрудники полиции. В ходе работы экстренных служб возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара пострадало здание пилорамы и техника - сортиментовоз с гидроманипулятором марки КАМАЗ.

Во время работы на месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены несколько импровизированных факелов, изготовленных из пластиковых бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, а также части обгоревших емкостей.

Работу стражей порядка по поиску подозреваемого серьезно осложнил затяжной ливень, смывший все оставленные злоумышленником следы. Тем не менее в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 58-летний местный житель. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в городе Архангельске и доставлен в ОМВД России «Пинежский».

По имеющейся информации, причиной совершения поджога стали личные неприязненные отношения. У владельца пилорамы возник конфликт с местным жителем по поводу распиловки древесины, выделенной по лесобилету для строительства хозпостройки.