Северодвинец сжег иномарку своего соперника в любви

В ночь с 25 на 26 апреля в полицию Северодвинска поступило сообщение о возгорании автомобиля «Hyundai», оставленного собственником на парковке у дома по улице Бутомы. Огнем частично оказалась повреждена и стоявшая рядом иномарка «SsangYong».



При помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» сотрудники полиции установили, что причиной возгорания стал поджог. На кадрах видно, как к машине подходит мужчина, выливает на багажник легковоспламеняющуюся жидкость, поджигает и уходит с места преступления.



Оперативники в течение нескольких часов установили подозреваемого — им оказался 68-летний местный житель. Как пояснил злоумышленник, на преступление его толкнула ревность. Иномарка, которую поджег северодвинец, принадлежала его сопернику.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.