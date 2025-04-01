Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинец сжег иномарку своего соперника в любви

В ночь с 25 на 26 апреля в полицию Северодвинска поступило сообщение о возгорании автомобиля «Hyundai», оставленного собственником на парковке у дома по улице Бутомы. Огнем частично оказалась повреждена и стоявшая рядом иномарка «SsangYong».

При помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» сотрудники полиции установили, что причиной возгорания стал поджог. На кадрах видно, как к машине подходит мужчина, выливает на багажник легковоспламеняющуюся жидкость, поджигает и уходит с места преступления.

Оперативники в течение нескольких часов установили подозреваемого — им оказался 68-летний местный житель. Как пояснил злоумышленник, на преступление его толкнула ревность. Иномарка, которую поджег северодвинец, принадлежала его сопернику.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

27 апрель 16:08 | : Происшествия

Главные новости


Бывали ли в Архангельске мушкетеры?
«Из сундука судебного пристава». 1876 год. «Дело мещанки Кубышкиной»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (351)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20