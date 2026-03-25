В драке одноклассников Яренской школы разбирался суд

Прокуратурой Ленского района в ходе проведенной проверки выявлен факт обращения несовершеннолетнего жителя села Яренск в лечебное учреждение с диагнозом – ушиб в области левого глаза, ушибленная ссадина нижней губы, ушиб носа.

Установлено, что в январе текущего года во время образовательного процесса одноклассник несовершеннолетнего нанес ему несколько ударов кулаком в область лица и живота.

Причинами и условиями причинения телесных повреждений несовершеннолетнему явилось несоблюдение педагогическими работниками МБОУ «Яренская средняя школа» требований о создании безопасных для жизни и здоровья детей условий в период образовательного процесса.

В целях восстановления нарушенных прав подростка прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. 

Решением суда исковые требования удовлетворены, с образовательной организации в пользу несовершеннолетнего взыскано 10 тыс. рублей. 

