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В Архангельской области рассматривается дело по укусу собаки

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы в интересах ее несовершеннолетнего сына по вопросу содействия в получении компенсации морального вреда, причиненного вследствие нападения собаки.

По результатам прокурорской проверки установлено, что в октябре 2022 года несовершеннолетнего укусила собака породы Алабай, когда тот ехал на велосипеде по тротуару вдоль деревни Часовенское. 

Нападение собаки стало возможным по причине нарушения владельцем правил содержания животного и не принятия мер, по обеспечению безопасности граждан от воздействия домашнего животного.

В целях защиты прав несовершеннолетнего межрайонным прокурором в Приморский районный суд Архангельской области направлено исковое заявление к собственнику домашнего животного с требованием о взыскании компенсации морального вреда.

Ситуация находится на контроле межрайонной прокуратуры.

 

23 январь 08:38 | : Происшествия

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