В Архангельской области рассматривается дело по укусу собаки

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы в интересах ее несовершеннолетнего сына по вопросу содействия в получении компенсации морального вреда, причиненного вследствие нападения собаки.
По результатам прокурорской проверки установлено, что в октябре 2022 года несовершеннолетнего укусила собака породы Алабай, когда тот ехал на велосипеде по тротуару вдоль деревни Часовенское.
Нападение собаки стало возможным по причине нарушения владельцем правил содержания животного и не принятия мер, по обеспечению безопасности граждан от воздействия домашнего животного.
В целях защиты прав несовершеннолетнего межрайонным прокурором в Приморский районный суд Архангельской области направлено исковое заявление к собственнику домашнего животного с требованием о взыскании компенсации морального вреда.
Ситуация находится на контроле межрайонной прокуратуры.