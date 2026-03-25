Не Мона Лиза. В Устьянском округе раскрыта кража из музея

В ОМВД России «Устьянский» с заявлением о хищении денежных средств обратилась сотрудница музея, расположенного в селе Бестужево. По словам женщины, придя на работу, они с коллегами обнаружили, что из шкафа пропало 30 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 14-летний подросток, живущий в этом же селе.

По информации оперативников, мальчик подрабатывал в музее. Он видел, что сотрудники хранят в шкафу денежные средства, и решил похитить их.

Около пяти часов утра несовершеннолетний сделал подкоп под здание хозяйственной части. Проникнув внутрь, подросток забрал деньги и тем же путем вернулся обратно.

Так как восьмиклассник достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Ведется следствие.  

Часть похищенных денежных средств изъята и возвращена в музей.

25 май 15:17

