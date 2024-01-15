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В Архангельске раскрыта кража муниципального имущества

18 февраля 2024 года в отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о проникновении в муниципальное здание, расположенное в Маймаксанском округе, и хищении тепловой пушки, насосного оборудования, светодиодных прожекторов и электрических проводов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 45-летний местный житель.

Часть похищенного злоумышленником имущества была обнаружена и изъята из гаража, расположенного неподалеку от места преступления; остальное – четыре мешка проводов и тепловая пушка – из квартиры подозреваемого. Имущество вскоре будет передано владельцу.

По имеющейся информации, воспользовавшись отключением электричества, мужчина с помощью бензореза вскрыл двери запасного входа здания, проник внутрь и забрал наиболее ценное имущество. Похищенное спрятал в гараже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

20 февраль 10:24 | : Происшествия

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