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Житель Вельска обчистил кассу ночного магазина

Утром 3 января 2024 года ОМВД России по Вельскому району с заявлением о пропаже из кассы денежных средств обратились сотрудники круглосуточного магазина, расположенного в городе Вельске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 61-летний местный житель. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных имущественных преступлений.

По имеющийся информации, злоумышленник зашел в магазин около пяти утра. Продавцов в этот момент в торговом зале не было – они ушли на склад. Воспользовавшись тем, ключ от кассы находился в замочной скважине аппарата, мужчина открыл ее, забрал порядка семи тысяч рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

Часть похищенных денежных средств изъята и будет возвращена владельцу.

(фото с https://don24.ru

04 январь 12:22 | : Происшествия

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