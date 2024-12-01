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Мужчина из поселка Октябрьский гулял на деньги забывчивой пенсионерки

В ОМВД России «Устьянский» обратилась 73-летняя жительница поселка Октябрьский. По словам пенсионерки, у нее пропала банковская карта, с которой в дальнейшем были списаны денежные средства.

Общаясь с сотрудниками полиции, женщина сообщила, что вероятнее всего забыла карту в магазине, когда расплачивалась за покупки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 55-летний мужчина.

По имеющейся информации, злоумышленник стоял в очереди в кассу за потерпевшей. Он видел, что пожилая женщина забыла карту на терминале, но не окликнул ее, а незаметно забрал оставленную вещь. Расплатившись за свои покупки, подозреваемый вернулся в торговый зал, выбрал товар и отплатил его уже со счета пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что пользоваться найденной банковской картой равнозначно совершению кражи. При обнаружении утерянной вещи необходимо прийти в ближайший отдел полиции и передать ее оперативному дежурному с указанием ваших данных.

Владельцам утерянных вещей необходимо своевременно блокировать банковские карты для сохранения своих сбережений. 

27 декабрь 10:50 | : Происшествия

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