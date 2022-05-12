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В Приморском районе задержан дачный воришка

В отдел полиции по Приморскому району поступило заявление от пенсионерки 1948 года рождения. По словам потерпевшей, в ее дачный дом проник неизвестный и похитил электрические кабели и бытовые электроприборы. Пожилая женщина оценила ущерб в несколько тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 25-летний нигде не работающий архангелогородец. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По информации оперативников, подозреваемый присмотрел дом, в котором никто не живет, разбил окно на веранде и забрался внутрь. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металла на территории областного центра.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

08 сентябрь 14:44 | : Происшествия

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