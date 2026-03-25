Дело о драке в "Летнем саду" дошло до суда

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений).

Следствие установило, что в ноябре 2025 года обвиняемый, ранее судимый за тяжкие насильственные преступления, в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из ресторанов г. Архангельска. Отдыхавший там же потерпевший высказал ему замечание относительно чрезмерно навязчивого поведения к посетительнице заведения.

 Недовольный замечанием обвиняемый, в присутствии работников и посетителей заведения, действуя из хулиганских побуждений, ударил молодого человека в голову, от чего последний упал на пол. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы ему причинен тяжкий вред здоровью. 

На период расследования и дальнейшего судебного разбирательства он изолирован от общества и содержится под стражей. 

Санкция ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд  г. Архангельска.

 

25 май 09:01 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20