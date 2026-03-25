Дело о драке в "Летнем саду" дошло до суда

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений).

Следствие установило, что в ноябре 2025 года обвиняемый, ранее судимый за тяжкие насильственные преступления, в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из ресторанов г. Архангельска. Отдыхавший там же потерпевший высказал ему замечание относительно чрезмерно навязчивого поведения к посетительнице заведения.

Недовольный замечанием обвиняемый, в присутствии работников и посетителей заведения, действуя из хулиганских побуждений, ударил молодого человека в голову, от чего последний упал на пол. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы ему причинен тяжкий вред здоровью.

На период расследования и дальнейшего судебного разбирательства он изолирован от общества и содержится под стражей.

Санкция ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.