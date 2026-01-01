Учащийся новодвинского техникума использовал циркуль как оружие

Прокурор г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя г. Новодвинска, обвиняемого по п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, действуя из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 15 мая 2025 года обвиняемый, находясь в аудитории учебного корпуса колледжа телекоммуникаций, в присутствии учащихся, используя малозначительный повод, действуя из хулиганских побуждений, с целью причинения несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, толкнул его, а затем нанес циркулем с иглой многочисленные удары по голове и шее, в том числе в область правого глаза потерпевшего, причинив физическую боль и телесные повреждения.

Согласно заключениям экспертов повреждения глаза являются неизгладимыми.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Прокурором города в интересах несовершеннолетнего потерпевшего заявлен гражданский иск в размере 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.