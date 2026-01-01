Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Учащийся новодвинского техникума использовал циркуль как оружие

Прокурор г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя г. Новодвинска, обвиняемого по п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, действуя из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 15 мая 2025 года обвиняемый, находясь в аудитории учебного корпуса колледжа телекоммуникаций, в присутствии учащихся, используя малозначительный повод, действуя из хулиганских побуждений, с целью причинения несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, толкнул его, а затем нанес циркулем с иглой многочисленные удары по голове и шее, в том числе в область правого глаза потерпевшего, причинив физическую боль и телесные повреждения.

Согласно заключениям экспертов повреждения глаза являются неизгладимыми.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Прокурором города в интересах несовершеннолетнего потерпевшего заявлен гражданский иск в размере 500 тыс. рублей в качестве компенсации          морального вреда, причиненного преступлением.

 Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

26 январь 14:23 | : Происшествия

Главные новости


Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (265)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20