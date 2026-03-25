Архангельские приставы взыскивают алименты миллионами

25 мая в Архангельской области стартует Всероссийская акция «Судебные приставы — детям». Акция традиционно проводится в преддверии Международного дня защиты детей и нацелена на привлечение внимания общественности к нарушению и защите прав несовершеннолетних, правовое просвещение граждан, а также повышение эффективности взыскания алиментных платежей. Акция продлится до 05 июня 2026 года.

К сожалению, проблема неуплаты алиментов не теряет своей актуальности. В настоящее время в подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на исполнении находится более 10 тысяч производств. Особенно печально, что 23% из них возбуждены в отношении женщин.

Для взыскания алиментных платежей в отношении должников применяются различные меры принудительного исполнения, а в период акции эта работа будет усилена. Судебные приставы проведут рейды по проверке имущества неплательщиков алиментов и мероприятия, направленные на побуждение должников к исполнению своих родительских обязанностей. На повестке дня сотрудников ведомства и проверки дисциплины работодателей по своевременному и правильному перечислению алиментных платежей.

Арест имущества, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством и в праве выезда за пределы Российской Федерации, привлечение к административной и уголовной ответственности – все эти и другие принудительные меры ждут тех, кто игнорирует свои родительские обязанности.

Отметим, что данная категория исполнительных производств находится на особом контроле. Ежегодно увеличивается количество нерадивых родителей, привлеченных к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Так, с начала 2026 года в данном правонарушении признаны виновными 620 неплательщиков алиментов. Большинству из них суды назначали наказание в виде обязательных работ, которые должники отрабатывают, занимаясь неквалифицированным трудом: убирают улицы и помещения, красят и ремонтируют скамейки, заборы, занимаются озеленением.

Если это не даёт положительного эффекта и должник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то применяются уже меры уголовно-правового воздействия. За четыре месяца этого года 422 злостных неплательщика привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до одного года.

Отметим, что ежедневная планомерная работа по данному направлению даёт свои результаты. С начала 2026 года судебными приставами региона взыскано и перечислено в пользу детей свыше 367 миллионов рублей. Это на 23 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года.

Помните, алименты — это не только обязанность, но и возможность для каждого родителя внести свой вклад в будущее ребёнка, обеспечить ему достойные условия жизни, включая питание, одежду, образование и медицинское обслуживание.

