Судебные приставы и сотрудники ГИБДД проводят в Архангельске совместные рейды

Цель совместной работы двух ведомств — выявить должников среди владельцев транспортных средств и с помощью мер принудительного исполнения побудить их погасить имеющиеся задолженности.

            В ходе очередного рейда экипаж Госавтоинспекции и судебные приставы дежурили на  на съезде с Кузнечевского моста. Такая выгодная дислокация позволила контролировать значительный транспортный поток. С помощью программного комплекса выявлялись машины, у владельцев которых есть неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, долги по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ и другим категориям.

            После остановки автомобиля к работе подключались судебные приставы: проверяли количество находящихся на исполнении в отношении должника исполнительных производств, уточняли сумму задолженности, арестовывали имущество.

            Так, общая сумма долгов владельца «Mитсубиси» составляет более 295 тысяч рублей, в том числе: около 66 тысяч рублей — это алименты, остальное — налоги и кредит. Пришлось должнику перейти в разряд пешеходов, так как его автомобиль был арестован и помещён на спецстоянку.

            У владельца арестованного имущества есть 10 дней для оплаты долга в полном объёме, иначе транспортное средство будет передано на реализацию, а полученные после продажи денежные средства пойдут на погашение задолженности.

            В ходе рейда судебные приставы с помощью приложения «Мобильный розыск» также проверили автомобили, находящиеся на близлежащих придомовых территориях, на наличие у их владельцев задолженностей.  Установленная на смартфонах сотрудников специальная программа сканирует госномер машины и показывает все долги, числящиеся за её хозяином.

            Рейдовые мероприятия на дорогах г. Архангельска будут продолжены.  Совместные рейды позволяют повысить эффективность взыскания задолженностей по различным категориям исполнительных производств.

14 август 08:38 | : Происшествия

