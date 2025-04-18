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Судебные приставы Поморья напомнят должникам об алиментах

19 мая по всей стране стартует информационная акция «Судебные приставы — детям». Она проводится ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей.

Акция будет длиться до 2 июня. Мероприятие направлено на активизацию работы по одному из самых важных направлений деятельности Службы - взысканию алиментов, а также на привлечение  внимания общественности к нарушению прав детей.

В течение двух недель  сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будут напоминать родителям об обязанности содержать своих детей, а также разъяснять последствия неуплаты алиментов в виде мер административного и уголовного-правового характера.

Рейды по адресам должников, проверки имущественного положения и арест имущества, ограничение в спецправе на управление транспортным средством и в праве выезда за границу, привлечение к административной и уголовной ответственности — всё это ждёт тех, кто не хочется заботиться о собственных детях. 

На повестке дня сотрудников ведомства и проверки дисциплины работодателей по своевременному и правильному перечислению алиментных платежей.

В рамках акции будут проведены «горячая линия» и тематические приёмы граждан по вопросам защиты прав детей, различные благотворительные мероприятия в подшефных детских учреждениях.

Отметим, что ежедневная планомерная работа по данному направлению даёт свои результаты. Так, по сравнению с прошлым годом на 1,5 тысячи снизилось количество исполнительных производств о взыскании алиментов. В настоящее время на исполнении в подразделениях УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находится 11723 производств данной категории. 

 На 82 миллиона рублей увеличилась сумма, взысканная судебными приставами с должников по алиментам. С начала 2025 года в пользу детей перечислено свыше 344 миллионов рублей. 

19 май 08:55 | : Будни

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