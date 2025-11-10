Вверх
Судебные приставы арестовали на дорогах Поморья 4 автомобиля

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд с целью выявления должников среди автолюбителей.

            В ходе совместного мероприятия представители двух ведомств проверили несколько десятков проезжающих автотранспортных средств. Среди них нашлись те, чьи владельцы пренебрегают оплатой задолженностей по налогам, за жилищно-коммунальные услуги, а также те, кто не исполняют кредитные обязательства. Суммы долгов варьировались от 32 тысяч рублей до 1,3 млн. рублей.

            При проверке транспортных средств судебные приставы использовали приложение «Мобильный розыск», установленное на смартфонах. Данное приложение позволяет по регистрационному номеру машины определить наличие либо отсутствие у её владельца задолженностей.

            В результате рейда, двум водителям пришлось изменить свой маршрут: их транспортные средства были арестованы сотрудниками органа принудительного исполнения и помещены на стоянку, где будут находиться до момента передачи на реализацию. Ещё одна арестованная машина была оставлена должнику на ответственное хранение  с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.

            А вот водитель «Hyundai Solaris» во избежание ареста автомобиля оплатил задолженность в пользу ТГК-2 вместе с исполнительским сбором на общую сумму 32 тысячи рублей на месте, воспользовавшись порталом Госуслуг.

            Подобные совместные рейды, которые организуют госавтоинспекторы и судебные приставы, являются эффективной профилактической мерой, побуждающей граждан активнее исполнять свои финансовые обязательства.

            УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу убедительно рекомендует оплачивать долги своевременно во избежание принудительного взыскания. Информацию о наличии либо отсутствии исполнительных производств можно получить на сайте Управления с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» или голосового помощника «Полина», а также через личный кабинет на портале Госуслуг.

10 февраль 10:40 | : Происшествия

