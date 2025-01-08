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Судебные приставы дарят цветы на улицах Архангельска

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняли участие во Всероссийской акции «Вам, любимые».

В преддверии Международного женского дня судебные приставы поздравляли прекрасных архангелогородок с наступающим праздником, дарили им тюльпаны и весеннее настроение, а также желали здоровья и счастья. 

Акция «Вам, любимые» проходит ежегодно и стала уже доброй традицией службы. Ведь видеть в этот весенний день счастливые улыбки на лицах прекрасной половины человечества большая радость. Ну, а цветы от мужчин в погонах , надеемся, помогли создать праздничное настроение.


07 март 14:40 | : Будни

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