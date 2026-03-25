В Северодвинске ищут беглеца- самокатчика

Утром 16 мая в полицию Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Папанина. По предварительной информации, около 11.00 водитель 1992 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, при движении в сторону улицы Воронина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель Suzuki с травмами госпитализирован. Примечательно, что водительский стаж у молодого человека – один год.

В Приморском округе около 11.20 на федеральной автодороге «Подъезд к городу Северодвинск от федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла Honda. В результате ДТП 37-летний мотоциклист и его 39-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В Северодвинске около 14.25 водитель электросамоката, двигаясь по тротуару по улице Ломоносова в направлении улицы Гагарина, допустил наезд на 49-летнюю женщину-пешехода, после чего покинул место ДТП. Пострадавшей оказана разовая медицинская помощь. Водителя электросамоката разыскивают сотрудники полиции.

По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Электросамокаты и мототехника – одни их самых травмоопасных видов транспорта. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения!

