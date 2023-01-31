На подъезде к Северодвинску произошло серьезное ДТП

Ночью 8 марта в отдел полиции по Приморскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 3-м километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску» от федеральной дороги «М-8 Холмогоры».

По предварительной информации, около 02.25 водитель 1983 года рождения, управляя машиной «Лада», выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автомобилем «Audi», за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.