«Работа курьером» в соцсети: котлашанин попался на пересылке 200 тысяч, похищенных у пенсионерки

В полицию Котласа поступил звонок от 84-летней жительницы города. Женщина сообщила, что только что едва не лишилась 150 тысяч рублей — классическая схема с «ДТП и родственником».

Как рассказали корреспонденту ИА «Руснорд» в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, пожилой котлашанке позвонили на стационарный телефон. Неизвестный взволнованным голосом сообщил, что ее родные попали в аварию, и для оплаты лечения срочно нужны крупные деньги. Передать их нужно было курьером, который приедет прямо к дому.

Пенсионерка успела собрать 150 тысяч рублей, но в последний момент опомнилась, поняла, что ее обманывают, отказалась от передачи и немедленно позвонила в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след «курьера». Им оказался 28-летний местный житель.

Молодого человека задержали в тот момент, когда он пытался перевести на сторонние счета деньги, похищенные у другой пожилой женщины. Оперативники взяли его прямо в торговом центре Котласа, где он через банкомат отправлял 200 тысяч рублей по реквизитам, присланным неизвестным куратором.

По версии следствия, подозреваемый нашел объявление о подработке в одной из социальных сетей. Перейдя по ссылке в мессенджер, он связался с неизвестным, который предложил ему вакансию курьера. Суть проста: ездить по адресам, забирать «заказы» (на деле — деньги обманутых стариков) и переводить их на указанные счета. За это обещали процент.

Первый маршрут сорвался — куратор отменил вызов, потому что та самая 84-летняя женщина вовремя одумалась. А вот во второй раз «посылка» доехала. Пакет с вещами и деньгами котлашанину привез таксист: водитель забрал его у другой пожилой женщины и доставил по указанному адресу.

Молодой человек пересчитал купюры, сфотографировал и отправил снимок куратору. Дальше был путь в банкомат — и встреча с полицией.

Похищенные 200 тысяч рублей изъяли и уже вернули потерпевшей пенсионерке.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям:

покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ);

мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Ведется следствие. Полиция устанавливает причастность задержанного к другим подобным эпизодам.