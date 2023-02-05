Упырь из Красноярска обокрал двух архангельских бабушек

В полицию города Архангельска обратилась 83-летняя местная жительница, которая стала жертвой телефонных мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в беду». Со слов пенсионерки, днём ей на стационарный телефон позвонила женщина и неразборчиво сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Бабушка решила, что это её дочь, и поверила в услышанную историю.

Затем к разговору подключилась якобы адвокат, которая сказала, что поможет её родственнице избежать уголовной ответственности за 500 тысяч рублей. Однако позднее в ходе разговора собеседница согласилась и на меньшую сумму, имеющуюся у пожилой женщины, – около 200 тысяч рублей. Собранные сбережения потерпевшая передала пришедшему к ней курьеру.

Сотрудники уголовного розыска в течение часа установили личность забравшего деньги молодого человека и задержали его. Им оказался ранее судимый и неработающий житель города Красноярска 2003 года рождения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что злоумышленник завладел денежными средствами ещё одной потерпевшей – жительницы Архангельска 1940 года рождения, у которой мошенники по аналогичной схеме требовали 750 тысяч рублей. Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей.

По фактам покушения на мошенничество в крупном размере возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время объединены в одно производство. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У следствия есть основания полагать, что задержанный криминальный курьер совершил ряд аналогичных преступлений на территории других регионов. Расследование продолжается.