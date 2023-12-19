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Архангельская полиция не дала мошенникам отнять у пенсионерки 200 000 рублей

В Архангельской области в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску с сообщением о мошенничестве обратилась 77-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что по вине её племянницы в дорожной аварии пострадало несколько человек.

Под предлогом оплаты лечения потерпевшим собеседник потребовал деньги. Пожилая женщина доверилась и передала прибывшему к ней за наличкой курьеру 200 тысяч рублей, а после ухода посыльного позвонила родственнице и узнала, что ни в какое ДТП та не попадала.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали в Северодвинске молодого человека, забравшего сбережения пенсионерки, когда тот с похищенными деньгами направлялся к банкомату. Им оказался 18-летний безработный житель города Новосибирска.

Подозреваемый в мошенничестве рассказал, что действовал по указанию неизвестных, которые через один из мессенджеров предложили ему работу курьера. Там же наниматели отправили ему и адрес обманутой пожилой женщины. Её наличность он должен был перевести на счёт, указанный неустановленными работодателями.

По имеющейся информации, злоумышленник причастен к ряду аналогичных афер, совершённых в разных регионах России. Только в одной из соседних областей он подозревается в пяти таких же преступлениях. В Архангельскую область подозреваемый прилетел 11 января.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги изъяты и в скором времени будут переданы потерпевшей. Расследование продолжается.

 

15 январь 16:52 | : Происшествия

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