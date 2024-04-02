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Начальник отделения "Почты России" в Мезени обчистил родную кассу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Мезенского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с ноября 2023 года по март 2024 года начальник отделения почтовой связи присвоила товарно- материальные ценности и денежные средства из кассы, вырученные от продажи товаров населению. В результате ее противоправных действий Мезенскому почтамту УФПС Архангельской области АО «Почта России» причинен материальный ущерб на сумму более 260 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МО ОМВД России «Мезенское» и отделом безопасности АО «Почта России».

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. После выявления недостачи она частично возместила причиненный организации ущерб. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

(фото с https://rtek24.ru/kassa-tula) 

23 апрель 08:54 | : Происшествия

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