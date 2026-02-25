Жители Турдеевска требуют прекратить травить их детей помойкой

В посёлке Турдеевск на окраине Архангельска, где проживает почти 1000 человек, детскую площадку превратили в зону экологического бедствия. В этом убедились представители Народного фронта, выехавшие на место.



Вплотную к игровой зоне – яма, куда местные по старинке сливают жидкие помои. А в нескольких метрах – вблизи гниющих отходов, рискуя провалиться прямо в зловонную кучу, гуляют совсем малыши и ребята постарше, ведь больше играть здесь негде: недавно разобрали единственный спортзал.



Не менее опасны и допотопные аттракционы – сгнившие деревянные горки, скамейки, песочницы и другие конструкции с торчащими гвоздями. И хотя родители много раз просили чиновников починить площадку и убрать помойку, реакции властей здесь не дождались.



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Активисты-общественники требуют ликвидировать опасную свалку, починить игровые формы и сделать безопасную зону отдыха. Здоровье наших детей дороже всего!