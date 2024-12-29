Архангельск изрисован смертельной рекламой

В Народный фронт обратились возмущённые жители областного центра: фасады их домов и гаражей, заборы и иные постройки по всему городу «украшают» надписи с рекламой запрещённых веществ.



По одной из жалоб активисты выехали на Воскресенскую, 95. Здесь буквально на каждом шагу под видом граффити и зашифрованных кодов размещены ссылки на продажу наркотиков и предложения заработать на их распространении. Это не просто вандализм, а настоящий яд для наших подростков, целенаправленная атака на детские умы.



Зависимость, сломанные судьбы, разрушенное здоровье – вот, что стоит за этими «рекламными» надписями.

Народный фронт обратился в правоохранительные органы и мэрию города. Общественники требуют обязать управляющие компании ликвидировать опасные граффити.



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