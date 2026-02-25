Неспортивное детство в поселке Турдеевск

В посёлке Турдеевск живет почти тысяча (997) человек, но для подрастающего поколения здесь наступили “тёмные времена”. 12 лет назад закрыли школу, в 2025 году – культурный центр, а теперь у детей отнимают последнее – из-за аварийного здания начали разбирать единственный спортзал.

Цена такого “благоустройства” – безопасность юных жителей. Лишенные кружков и секций подростки вынуждены играть в футбол прямо на дороге или ползать по опасным “заброшкам”, ведь больше гулять негде. И это не просто отсутствие досуга, а прямая угроза жизни и здоровью маленьких северян.

В декабре просьбу вернуть спорт в посёлок жители озвучили даже на Прямой линии Президента, но ответ к ним пока не поступил.

Активисты обратились к главе Архангельска Дмитрию Мореву. Требуют создать спортивную инфраструктуру для развития наших детей. Посёлок – не только точка на карте, но и люди, о которых нельзя забывать.

16 апрель 17:56

