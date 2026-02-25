В Пинежье полицейскими задержана дерзкая угонщица

Накануне в дежурную часть ОМВД России «Пинежский» с заявлением обратился 18-летний молодой человек. Он сообщил, что вечером 1 мая припарковал свой автомобиль «Лада» около общежития на улице Кудрина в поселке Пинега, однако через несколько часов транспортного средства на месте уже не было. По словам заявителя, двери машины были не заперты, а ключ находился в салоне.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем наружным службам. Похожая по описанию машина была обнаружена полицейскими в лесном массиве в районе автодороги «Пинега – Архангельск». Стражи порядка задержали и подозреваемую в совершении преступления – 20-летнюю жительницу Лешуконского района.

По информации оперативников, днем девушка с подругами попросили заявителя отвезти их к общим знакомым, но из-за плохой погоды встреча отменилась. Молодой человек с пассажирами вернулся к общежитию, но одна девушка попросила оставить ее ненадолго в автомобиле одну. Владелец транспортного средства согласился и ушел. После этого девушка села за руль, завела двигатель и уехала. Вскоре находившаяся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленница не справилась с управлением и совершила съезд в кювет, после чего бросила автомобиль и спряталась в лесополосе. Здесь ее и обнаружили стражи порядка.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль возвращен собственнику.