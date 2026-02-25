Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Пинежье полицейскими задержана дерзкая угонщица

Накануне в дежурную часть ОМВД России «Пинежский» с заявлением обратился 18-летний молодой человек. Он сообщил, что вечером 1 мая припарковал свой автомобиль «Лада» около общежития на улице Кудрина в поселке Пинега, однако через несколько часов транспортного средства на месте уже не было. По словам заявителя, двери машины были не заперты, а ключ находился в салоне.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем наружным службам. Похожая по описанию машина была обнаружена полицейскими в лесном массиве в районе автодороги «Пинега – Архангельск». Стражи порядка задержали и подозреваемую в совершении преступления – 20-летнюю жительницу Лешуконского района.

По информации оперативников, днем девушка с подругами попросили заявителя отвезти их к общим знакомым, но из-за плохой погоды встреча отменилась. Молодой человек с пассажирами вернулся к общежитию, но одна девушка попросила оставить ее ненадолго в автомобиле одну. Владелец транспортного средства согласился и ушел. После этого девушка села за руль, завела двигатель и уехала. Вскоре находившаяся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленница не справилась с управлением и совершила съезд в кювет, после чего бросила автомобиль и спряталась в лесополосе. Здесь ее и обнаружили стражи порядка.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль возвращен собственнику.

 

05 май 12:08 | : Происшествия

Главные новости


Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (59)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20