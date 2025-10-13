В Коряжме задержали преступника за рулем

Ранним утром 12 октября в отдел полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома 14 по улице Архангельской.

По предварительной информации, около 05.30 автомобиль Infiniti совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с мета ДТП. 39-летняя пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

Ориентировка на разыскиваемое транспортное средство поступила всем наружным службам полиции.

Вскоре похожая по приметам иномарка была обнаружена нарядом патрульно-постовой службы. Заметив стражей порядка, водитель попытался скрыться. В ходе преследования он бросил транспортное средство и попытался убежать, но был задержан полицейскими.

В ходе изучения записей камер видеонаблюдения, установлено, что в момент совершения ДТП за рулем Infiniti находился другой человек. Нарушитель был также обнаружен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 22-летний местный житель. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования алкотектером.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Иномарка помещена на специализированную стоянку.