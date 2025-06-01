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В Североонежске задержали угонщика с бурным уголовным прошлым

Накануне в дежурную часть ОМВД России «Плесецкий» с заявлением об угоне обратился 54-летний мужчина. Со слов потерпевшего, вечером он припарковал свой автомобиль «ВАЗ» около дома в поселке Североонежск, не закрыв двери и оставив ключи в замке зажигания, а утром обнаружил пропажу.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем наружным службам. Вскоре похожую по описанию машину обнаружили в районе моста недалеко от поселка. Позже стражи порядка задержали и подозреваемого в совершении преступления – ранее неоднократно судимого 46-летнего местного жителя.

По информации оперативников, гуляя по улице, мужчина заметил автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом. Воспользовавшись тем, что двери транспортного средства были не заперты, он завел двигатель и решить доехать до дома. Однако по пути автомобиль заглох. Тогда подозреваемый бросил машину и ушел.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Транспортное средство возвращено собственнику.

27 июнь 15:09 | : Происшествия

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