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В Устьянах беспутный муж угнал машину у бывшей жены

Вечером 25 сентября 2024 года в дежурную часть ОМВД России «Устьянский» с заявлением об угоне обратилась местная жительница. Она рассказала, что от дома по улице Подгорной в поселке Октябрьский был похищен принадлежащий ей автомобиль «Лада». Транспортное средство находилось в гараже, ключи были в квартире. Сумма причиненного ущерба составила порядка 1 миллиона рублей.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем наружным службам. Вскоре похожая по описанию машина была замечена полицейскими на одной из улиц поселка Октябрьский. Позже стражи порядка задержали и подозреваемого в совершении преступления – ранее неоднократно судимого 50-летнего местного жителя.

По информации оперативников, мужчина периодически проживает в квартире бывшей жены. В момент, когда дома никого не было, он нашел ключи, сел в машину и уехал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Транспортное средство изъято и передано владельцу.

 

03 октябрь 16:08 | : Происшествия

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