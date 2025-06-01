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В Холмогорском округе раскрыли угон старенького авто

26 июля в дежурную часть ОМВД России «Холмогорский» поступило заявление от жителя поселка Усть-Пинега. Мужчина рассказал, что вечером припарковал свой автомобиль около дома, а утром обнаружил пропажу. Двери машины были не заперты, ключи находились в квартире.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем наружным службам. Вскоре похожая по описанию машина была обнаружена стражами порядка в лесном массиве. Позже стражи порядка задержали и подозреваемого в совершении преступления – нигде не работающего 20-летнего местного жителя.

По информации оперативников, злоумышленник увидел припаркованный у одного из домов по улице Гаражной и решил покататься. Молодой человек дернул дверь – она оказалась открытой, после чего он разобрал рулевую колонку, путем замыкания проводов завел мотор и уехал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

29 июль 10:20 | : Происшествия

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