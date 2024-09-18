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Пьяная котлошанка за рулем стала причиной ДТП

30 ноября 2024 года в дежурную часть МО МВД России «Котласский» с заявлением обратился местный житель. Со слов мужчины, от дома по улице Спортивной был похищен принадлежащий ему автомобиль Ford. Транспортное средство было не заперто, ключи находились в замке зажигания. Ориентировка на машину была передана всем наружным службам полиции.

Спустя час в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Болтинском шоссе. Прибыв на место аварии стражи порядка обнаружили похищенный автомобиль. Транспортное средство находилось в кювете, водитель с места ДТП скрылся.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – нигде не работающую ранее судимую 34-летнюю местную жительницу.

По информации оперативников, женщина находилась в гостях у своего знакомого, где употребляла спиртное. Вечером к ним присоединился еще один мужчина, которого котлашанка попросила довезти до дома. Выйдя на улицу, женщина сама села за руль автомобиля и поехала, не дождавшись водителя. Двигаясь по Болтинскому шоссе, она не справилась с управлением и совершила столкновение со световой опорой, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Бросив машину, дама добралась до дома пешком.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Транспортное средство изъято сотрудниками полиции и возвращено собственнику.   

02 декабрь 15:37 | : Происшествия

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